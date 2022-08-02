Мэрия Петрозаводска пообещала к концу лета вытравить крыс на помойке у детсада

Чиновники городской мэрии пообещали, что недолго осталось жить крысам, оккупировавшим мусорную площадку в центре Петрозаводска рядом с детским садом.

Ранее читатель «Столицы на Онего» сообщил, что на мусорной площадке на улице Льва Толстого в Петрозаводске бегают крысы. Грызуны чувствуют себя настолько вольготно, что даже не боятся людей. Горожане опасаются, что с наступлением холодов эти грызуны побегут в подъезды домов.

В комментарии к новости администрация Петрозаводска призвала жителей не волноваться и пообещала, что к осени всех крыс уничтожат.

«В текущем году в период с 15 апреля по 30 апреля администрацией совместно с управляющими компаниями, операторами по вывозу твердых коммунальных отходов и крупными организациями города были проведены мероприятия в формате масштабной городской акции по дератизации. Следующая масштабная городская акция по дератизации планируется на конец лета — начало осени текущего года. Дератизация дважды в год проводится в период активного размножения крыс. Для проведения дополнительной дератизации на придомовой территории необходимо обратиться в УК», — сообщили сотрудники мэрии.