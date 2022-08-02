Крысы оккупировали мусорную площадку рядом с садиком в Петрозаводске (ВИДЕО)

Очевидцы утверждают, что крысы разгулялись на улице Льва Толстого в столице Карелии.

На мусорной площадке на улице Льва Толстого в Петрозаводске крысы проявляют активность. Об этом сообщает читатель паблика «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Льва Толстого, 23. За забором - садик. Крысы даже не боятся людей, спокойно разгуливают, когда выкидываешь мусор или проходишь мимо. Куда они побегут зимой? Правильно, по подъездам и подвалам. Туда, где тепло», — гласит текст поста.