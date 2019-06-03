Мэрия Петрозаводска пожалуется в прокуратуру на бездействие пяти управляющих компаний

Администрация столицы Карелии планирует добиться мер прокурорского реагирования по отношению к организациям, которые не соблюдают порядок подготовки к отопительному сезону.

Представители муниципалитета готовят обращение в надзорные органы из-за несоблюдения порядка подготовки городского жилфонда к новому отопительному сезону, сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Соответствующее письмо в прокуратуру будет направлено в ближайшее время, информируют в администрации.

Сообщается, что городские власти планируют обратить внимание прокуратуры на деятельности пяти управляющих организаций, которые не сообщают специалистам комитета жилищно-коммунального хозяйства о выполнении подготовительных работ на системах центрального отопления многоквартирных домов.

По словам заместителя главы Петрозаводска Юлии Мизинковой, в городе началась подготовка к новому отопительному сезону. В рамках этой работы управляющие организации обязаны проводить промывку и опрессовку систем центрального отопления, а также сообщать о всех произведенных действиях в МКУ "Служба заказчика". На данный момент пять организаций такую информацию не предоставляют. Это небольшие управляющие компании, обслуживающие незначительное количество домов, сообщила Мизинкова.