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Новости. Общество
12:19, 03 Июня 2019
фото: Валерий Поташов

Мэрия Петрозаводска пожалуется в прокуратуру на бездействие пяти управляющих компаний

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Администрация столицы Карелии планирует добиться мер прокурорского реагирования по отношению к организациям, которые не соблюдают порядок подготовки к отопительному сезону.

Представители муниципалитета готовят обращение в надзорные органы из-за несоблюдения порядка подготовки городского жилфонда к новому отопительному сезону, сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Соответствующее письмо в прокуратуру будет направлено в ближайшее время, информируют в администрации.

Сообщается, что городские власти планируют обратить внимание прокуратуры на деятельности пяти управляющих организаций, которые не сообщают специалистам комитета жилищно-коммунального хозяйства о выполнении подготовительных работ на системах центрального отопления многоквартирных домов.

По словам заместителя главы Петрозаводска Юлии Мизинковой, в городе началась подготовка к новому отопительному сезону. В рамках этой работы управляющие организации обязаны проводить промывку и опрессовку систем центрального отопления, а также сообщать о всех произведенных действиях в МКУ "Служба заказчика". На данный момент пять организаций такую информацию не предоставляют. Это небольшие управляющие компании, обслуживающие незначительное количество домов, сообщила Мизинкова.

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Комментарии

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zanoza
2019-06-03 13:44:04
Какая разниц сколько домов обслуживает УК, если она работать не хочет, а лишь собирает деньги . Как будто незначительное количество домов не нужно подготовить к отопительному сезону.
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