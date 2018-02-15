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Новости. Общество
16:54, 15 Февраля 2018

Мэрия Петрозаводска предлагает конфискацией бороться с несанкционированной торговлей

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Владельцев несанкционированных торговых точек смогут наказывать, конфискуя у них товары и торговое оборудование

По предложению главы Петрозаводска разработан проект федерального закона, предлагающий применять к нарушителям порядка размещения объектов торговли меру наказания в виде конфискации.

Специалисты администрации Петрозаводска совместно с сотрудниками полиции, представителями надзорных и контрольных органов исполнительной власти ведут постоянную работу по пресечению несанкционированной торговли на улицах города. Однако в соответствии с действующим законодательством максимальное наказание, которое может быть применено к нарушителям, – штрафы в размере от трех до пяти тысяч рублей.

- Принимая во внимание тот факт, что предпринимаемых мер недостаточно и они не решают проблему, по предложению главы города в Законодательное собрание республики было направлено обращение с предложением о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, - рассказала начальник отдела потребительского рынка администрации Петрозаводска Ольга Захарова.

Законопроект, разработанный к январю этого года карельскими парламентариями, предлагает прописать в региональных законах об административных правонарушениях возможность применения к незаконным уличным торговцам наказания в виде конфискации товара и (или) торгового оборудования. Предложено также увеличить размеры административных штрафов в отношении нарушителей.

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