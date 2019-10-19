Мэрия Петрозаводска предупредила о демонтаже гаражей и киосков

Демонтировать объекты будут с 21 по 31 октября, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Будет произведен демонтаж двух гаражей, расположенных в районе дома № 3а по улице Грибоедова, киосков в районе дома № 23 по Березовой аллее и в районе дома № 3а по бульвару Интернационалистов.

Демонтированные объекты будут вывезены на земельный участок, распложенный на переулке Ветеринарном, 13а.