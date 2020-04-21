Мэрия Петрозаводска продолжает покупать квартиры для переселенцев из аварийного жилья

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала о ходе расселения аварийного жилья в городе.

Несмотря на ограничительные меры в связи с развитием коронавирусной инфекции, в столице Карелии в плановом порядке продолжается приобретение квартир, заключение договоров социального найма на приобретенные жилых помещений, заключение соглашений об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества. Планируемый срок завершения первого и второго этапов региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы - лето 2020 года. Расселить планируется без малого 6,2 тыс. кв. метров, сообщили в мэрии.

Программа по переселению граждан из аварийки реализуется поэтапно. В настоящее время в Петрозаводске расселено 4136 кв. м.

Об этом глава столицы Карелии Ирина Мирошник сообщила на совещании по вопросам реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы. Мероприятие под руководством республики прошло по видеоконференцсвязи.

В ходе совещания обсуждались вопросы комплексного развития освобождающихся территорий, выстраивания перспективы их развития. Так, например, жилой дом будет строиться на улице Белинского на Старой Кукковке.

Ранее власти Карелии назвали причины "недостаточной эффективности" работы по расселению аварийного жилья.