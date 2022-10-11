Мэрия Петрозаводска просит молодоженов отказаться от известной традиции

Администрация Петрозаводска призывает молодоженов не вешать замки на отремонтированные перила мостиков в Зарецком парке.

Власти Петрозаводска обращаются к горожанам, сочетавшихся браком, с просьбой на время отказаться от традиции вешать замки на перилах пешеходных мостиков. Для этого в следующем году в Зарецком парке установят специальный арт-объект. Сейчас его проект дорабатывают художники.



Напомним, замки молодоженов, украшавшие пешеходные мостики в Зарецком парке после реконструкции перенесут на новый арт-объект «Ферма любви».



Этой осенью в Зарецком парке прошел первый этап комплексного благоустройства. Были отремонтированы и пешеходные мостики. Помимо мощения гранитной брусчаткой, обновили перила. Их отремонтировали, зачистили и покрасили.