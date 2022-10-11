Замки молодоженов в Петрозаводске перенесут на «Ферму любви»

В Зарецком парке после реконструкции появится новый арт-объект, сообщил в соцсети глава Петрозаводска.

Замки молодоженов, украшавшие пешеходные мостики в Зарецком парке после реконструкции перенесут на новый арт-объект «Ферма любви», рассказал на своей странице в соцсети глава столицы Карелии Владимир Любарский.





«Они будут висеть на новом арт-объекте. Каким именно он будет, мы обсуждали накануне с архитекторами, дизайнерами и художниками. В администрацию поступило пять вариантов – местные умельцы подготовили дизайн-проекты на безвозмездной основе. Специалисты рассматривали их полтора часа. Какие-то варианты не подошли из-за своей самодостаточности. Их объекты хороши сами по себе, а замки молодоженов лишат эти конструкции художественного замысла», - сообщил градоначальник.





По его словам, архитекторы и художники решили дать шанс двум проектам – «Древо любви» и «Ферма любви». Авторы их доработают и потом представят жюри.





Первый вариант привлек специалистов прорисованной графикой и ажурностью, но не раскрыт вопрос с тем, куда вешать замки. Вторая работа полностью соответствует поставленной задаче. На кольцевой трубе, установленной на высоте 2,5 метра, по всей окружности повесят спускающиеся до земли цепи. Замки планируется вешать на них.



Владимира Любарского смутило слово «ферма» в названии проекта. А художников - пустота в центре арт-объекта. Они предложили посадить в ней дерево.





Глава города отметил, что благоустройство Зарецкого парка подходит к концу. В ближайшие дни подрядчик должен замостить одну из площадок, и первый этап благоустройства будет полностью выполнен.



