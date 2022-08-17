Власти Петрозаводска обещают восстановить фонтан в Зарецком парке

Реализация проекта по благоустройству Зарецкого парка будет поэтапной и займет несколько лет.

Осенью этого года планируется завершить первую стадию реконструкции парка. Полностью обновят популярное у горожан место отдыха в центре города в течение нескольких лет.

В администрации Петрозаводска напомнили, эскизную концепцию благоустройства Зарецкого парка в 2019 году создали архитекторы Евгений Таев и Алексей Скрипицын. После ее адаптировали, а на ее основе была разработана проектно-сметная документация. Она предусматривает ремонт мостиков, лестничных спусков, пешеходной инфраструктуры и размещение парковочных зон со стороны набережной Гюллинга. Кроме того, обновление парка подразумевает в будущем и планы по восстановлению фонтана, расположенного в пойме реки Лососинки.

Первый этап благоустройства Зарецкого парка проходит уже в этом году. У здания мировых судей появится две парковки на 40 мест. Это позволит разгрузить набережную Гюллинга, которая не вмещает всех посетителей соседних социальных учреждений, и повысить безопасность участка для водителей и пешеходов. Под снос пойдут только аварийные деревья, здоровые растения планируется пересадить.

Также в ближайшее время в парке обустроят пешеходные дорожки у скульптуры «Фавн», отремонтируют смотровую площадку с устройством подпорной стенки. Подрядчик замостит ее гранитными плитами и установят скамейки. Ещё одну пешеходную дорожку отсыпят к зданию музея «Кижи». На спортплощадке заменят искусственное покрытие и починят ограждения.

Отремонтируют в парке Зарецкий и Французский мосты. Подрядчик восстановит бетонное основание переправ, уложит гранитную брусчатку, укрепит откосы. Кроме того, приведут в порядок перила пешеходных объектов. Замки, оставленные молодоженами на металлических конструкциях, планируется снять и в дальнейшем перевесить на специальный арт-объект, призванный сохранить устоявшуюся у горожан свадебную традицию.

Первый этап благоустройства Зарецкого парка должен завершиться к концу октября.

Ранее глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о субботнике, прошедшем в Зарецком парке.