Мэрия Петрозаводска пытается справиться с огромными лужами на дорогах (ФОТО)

Работники занялись очисткой колодцев во время оттепели в Петрозаводске.

После наступления оттепели в районах столицы Карелии активно очищают дождеприемные колодцы и размораживают трубы ливневой канализации, заявили в мэрии города.



Как следует из пресс-релиза петрозаводской администрации, сотрудники МКУ «Служба заказчика» такие работы проводили 14 марта и продолжают их сегодня.



Накануне рабочие пытались справиться с паводковыми водами на Онежской набережной; на площади Ленина; Карла Маркса, 1-А; «Правды», №4; Антикайнена, №3; в районе пересечения улицы Попова и Лососинского шоссе, улиц Анохина и Горького, Роберта Рождественского и Лучистой; вблизи дома по Комсомольскому проспекту, №14; на Кукковском мосту.



Сегодня работы провели на Лососинском шоссе, у дома №21, корпус 1, на улице Ригачина, на пересечении улиц Лыжной и Балтийской.



Все вопросы, а также заявки на работы можно задать и оставить по телефону: 8 963-744-02-55 или в ЕДДС по круглосуточному номеру 051. Потопами во Удворах должны заниматься управляющие организации, отметили в мэрии.

































