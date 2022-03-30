Мэрия Петрозаводска сообщила о скором отключении света в Соломенном и Зимнике

На этой неделе энергетики временно отключат электроснабжение в Соломенном и Зимнике.

Сегодня, 4 апреля, с 12.30 до 14.00 планируется отключение электроэнергии на Громовской стороне в Соломенном. Временные неудобства коснутся потребителей АО «Прионежская сетевая компания» в связи с производством работ на сетях. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Под отключение попадут потребители, проживающие на улицах Ботанической, Лесопильной, Наволокской, Приозерной, Прибрежной, Садовой и Пришвина, в Ботаническом, Лесозаводском и Скалистом переулках, на Ялгубском шоссе и Громовском проезде. Кроме того, остановка электроснабжения коснется жителей Заозерья: на Горной, Родниковой и Озерной улицах.

8 апреля, в пятницу, с 10 до 16 часов планируется отключение электроэнергии в районе Зимник, заявили в городской мэрии.