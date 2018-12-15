Мэрия Петрозаводска требует снести уличный павильон на Зареке

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Владелец нестационарного объекта на улице Луначарского получил требование от мэрии убрать ларек.
Власти карельской столицы требуют снести уличный павильон на Зареке до 28 декабря. Об этом информирует сайт мэрии Петрозаводска.
"Администрация предлагает владельцу самовольно (незаконно) установленного нестационарного объекта (остановочного комплекса с павильоном), расположенного по ул. Луначарского, добровольно, своими силами и средствами в двухнедельный срок с момента размещения на объекте требования об освобождении самовольно (незаконно) занятого земельного участка произвести демонтаж указанного объекта и освободить земельный участок в срок до 28 декабря", - сообщается на портале администрации Петрозаводска.
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