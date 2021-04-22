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Мэрия Петрозаводска выставила на аукцион места для торговли квасом и мороженым

Новости. Общество
07:15, 23 Апреля 2021
фото: © pixabay.com
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Администрация Петрозаводска объявила аукционы на площадки для летней торговли квасом и мороженым.

Победители аукционов смогут с 1 июня по 30 сентября организовать продажу кваса и мороженого в разных районах города. Заявки на участие принимаются с 26 апреля по 17 мая. Площадь земельных участков – 8 кв.м, торговых объектов – 4 кв.м.

На аукцион на размещение нестационарных торговых объектов по продаже кваса выставлено девять лотов, по продаже мороженого - 15 лотов.

Аукцион стартует 20 мая с 14.30 (время московское) по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2, каб. 201. Его участников определят накануне, 19 мая, до 18 часов. Дополнительную информацию можно получить по тел.: 71-35-68, а также на официальном сайте администрации Петрозаводска: http://portal.petrozavodsk-mo.ru/petrozavodsk_new/act...

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