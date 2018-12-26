Мэрия Петрозаводска заявила о готовности к заморозкам и нештатным ситуациям в праздники

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошника обсудила с руководителями управляющих компаний взаимодействие в период праздников, сообщает администрация.

В мэрии собрались руководители крупных управляющих компаний карельской столицы. На встрече с Ириной Мирошник обсуждались вопросы взаимодействия в предстоящие праздничные дни и содействия при устранении возможных аварийных ситуаций в многоквартирных домах.

"Канун новогодних праздников, мы все находимся в состоянии повышенной готовности на случай возможных заморозок и других нештатных ситуаций", - сказала Мирошник.

Мирошник также обратилась к представителям управляющих компаний с просьбой о содействии в обслуживании зданий, закрепленных за МУП "Петрогиц". Это более 300 домов, значительная часть которых признана аварийными.