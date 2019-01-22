Мэрия Петрозаводска будет использовать дроны для земельного контроля

Дроны будут применяться при осуществлении муниципального земельного контроля для обследования труднодоступных участков, сообщили в администрации Петрозаводска.

В январе 2019 года администрация Петрозаводска планирует впервые заключить договор на использование беспилотных авиационных систем

Полеты будут выполняться на основании плановых рейдовых заданий на обследование территорий. В случае выявления нарушений требований земельного законодательства, злоумышленникам грозит административная ответственность.