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Новости. Общество
10:05, 22 Января 2019
фото: Pixabay

Мэрия Петрозаводска будет использовать дроны для земельного контроля

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Дроны будут применяться при осуществлении муниципального земельного контроля для обследования труднодоступных участков, сообщили в администрации Петрозаводска.

В январе 2019 года администрация Петрозаводска планирует впервые заключить договор на использование беспилотных авиационных систем

Полеты будут выполняться на основании плановых рейдовых заданий на обследование территорий. В случае выявления нарушений требований земельного законодательства, злоумышленникам грозит административная ответственность.

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Комментарии

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Karjalan
2019-01-22 10:30:57
"Смотри Зин клоуны".
В декабре 2015 года в Федеральный закон № 60 были внесены некоторые изменения. Вступили в силу они 30 марта 2016 года. В соответствии с законом все квадрокоптеры, чья взлётная масса превышает 250 граммов, регистрируются и сертифицируются. В государственный орган предоставляется план полёта и получается отметка об его согласовании. На основании полученной документации внешнему пилоту надо предоставить официальное разрешение на полёт коптера. В соответствии с законом даже для запуска дрона во дворе дома или над чужим земельным участком ужно получить разрешение от владельца.
Интересно как они (чиновники) будут работать, или это чей то глупый пиар, наверо коптеры принадлежат кому то из родственников - новый вид заработка.
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