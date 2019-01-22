Мэрия Петрозаводска будет использовать дроны для земельного контроля

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Дроны будут применяться при осуществлении муниципального земельного контроля для обследования труднодоступных участков, сообщили в администрации Петрозаводска.
В январе 2019 года администрация Петрозаводска планирует впервые заключить договор на использование беспилотных авиационных систем
Полеты будут выполняться на основании плановых рейдовых заданий на обследование территорий. В случае выявления нарушений требований земельного законодательства, злоумышленникам грозит административная ответственность.
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