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Мэрия показала, какую остановку сделала по просьбам жителей Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
15:20, 29 Октября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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В администрации легализовали остановку автобуса на Пограничной.

Такой остановочный комплекс оборудован на Пограничной улице в Петрозаводске. Место для посадки и высадки пассажиров организовано по многочисленным обращениям граждан, сообщили в администрации города.

"На Пограничной улице в Петрозаводске завершается оборудование площадки для остановки общественного транспорта. Вскоре там будут установлены урна и скамейка. Мероприятия выполняются на внебюджетные средства", - говорится в сообщении мэрии.

Оборудование остановочной площадки ведется по многочисленным обращениям граждан. Ранее на этом месте по просьбе пассажиров останавливались автобусы. Однако официальной остановки здесь не было. Техническое решение было найдено на межведомственной встрече с участием специалистов администрации, Госавтоинспекции и Ространснадзора.

В настоящее время вносятся изменения в перечень остановочных пунктов Петрозаводска и в маршрут движения автобуса №9. После завершения этой работы автобусы смогут забирать и высаживать пассажиров, не нарушая существующих правил.

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Комментарии

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zanoza
2020-10-29 15:53:34
Ели достучались , чтобы остановку сделали, а дел то на час!
Os
2020-10-29 15:23:52
Это хорошо. Там недоставало остановки,
Гость
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