Мэрия потребовала освободить участок, занятый гаражами на улице Московской

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Администрация Петрозаводска предложила владельцам гаражей на улице Московской освободить самовольно занятый земельный участок.
"Администрация предлагает владельцам 2 самовольно (незаконно) установленных гаражей, расположенных в районе дома №9 по ул. Московской, добровольно, своими силами и средствами в двухнедельный срок с момента размещения на объектах требований об освобождении самовольно (незаконно) занятого земельного участка произвести демонтаж указанных объектов в срок до 21.02.2018", - сказано в сообщении, опубликованном в среду на сайте городской администрации.
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