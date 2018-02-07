Мэрия потребовала освободить участок, занятый гаражами на улице Московской

Администрация Петрозаводска предложила владельцам гаражей на улице Московской освободить самовольно занятый земельный участок.

"Администрация предлагает владельцам 2 самовольно (незаконно) установленных гаражей, расположенных в районе дома №9 по ул. Московской, добровольно, своими силами и средствами в двухнедельный срок с момента размещения на объектах требований об освобождении самовольно (незаконно) занятого земельного участка произвести демонтаж указанных объектов в срок до 21.02.2018", - сказано в сообщении, опубликованном в среду на сайте городской администрации.