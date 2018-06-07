Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:25, 07 Июня 2018
фото: администрация Петрозаводска

Мэрия потребовала снести хозпостройки в Соломенном

По теме

Путин пообещал не закрывать Telegram
07.06.18 14:31
Жителей Карелии лишили возможности слушать и смотреть Путина
07.06.18 13:58
Парфенчиков хочет лишить выходящих на пенсию чиновников "золотых парашютов"
07.06.18 13:01
Все новости
Загрузка...

Владельцам нестационарных объектов на улице Кольцевой необходимо снести их до 20 июня, сообщается на сайте администрации Петрозаводска.

Речь идет о девяти хозяйственных постройках, расположенных у дома 14 по улице Кольцевой.  

"Администрация предлагает владельцам самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов (9 хозяйственных построек), расположенных в районе дома №14 по ул. Кольцевой добровольно, своими силами и средствами в двухнедельный срок с момента размещения на объектах требований об освобождении самовольно (незаконно) занятых земельных участков произвести демонтаж указанных объектов и освободить земельные участки в срок до 20.06.2018", - сказано в сообщении мэрии.

По теме

Путин пообещал не закрывать Telegram
07.06.18 14:31
Жителей Карелии лишили возможности слушать и смотреть Путина
07.06.18 13:58
Парфенчиков хочет лишить выходящих на пенсию чиновников "золотых парашютов"
07.06.18 13:01
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2018, 19:10
Вдова Задорнова недовольна тем, что он ей оставил
04.06.2018, 12:55
Снег возвращается в Карелию
05.06.2018, 14:41
Пенсионерка из Карелии приехала на море, но там ее никто не ждал
01.06.2018, 10:29
"Сам справлюсь с божьей помощью"
31.05.2018, 09:03
ВИДЕО: В Петрозаводске в последний день мая пошел снег
04.06.2018, 14:07
Питкяранта закрывается

Аналитика

Сегодня 12:08
Политкухня
"Это – игра в договорняк" 1
Карельский политолог Олег Реут считает, что "Яблоко" основательно увязло в "разводках" - видимо, партии доставляет удовольствие набирать на выборах 1-3% голосов.
Шандалович: "Единая Россия" выдвинет на выборы сильную команду народных кандидатов" 8
04.06.2018 16:02
Питкяранта закрывается 5
04.06.2018 14:07
Древлянка без Алиханова 3
04.06.2018 12:54
Цвет праймериз – серый
04.06.2018 10:10
Вся аналитика

Чтиво

06.06.2018 14:19
Без политики
Сколько стоит сборная России?
Российские СМИ подсчитали, стоимость команд-участниц Чемпионата мира по футболу - наша сборная дешевле уругвайской, но дороже египетской и саудовской.
Сомневаться нельзя верить. Расставьте акценты правильно!
05.06.2018 10:00
Радость до небес 1
01.06.2018 15:07
"Сам справлюсь с божьей помощью" 6
01.06.2018 10:29
архив чтиво

Медиа

Ежегодные соревнования лучших спортсменов-парашютистов в Петрозаводске
Сегодня 11:41
все фото и видео

Опрос

Где вы проведете отпуск этим летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»