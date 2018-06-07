Мэрия потребовала снести хозпостройки в Соломенном

Владельцам нестационарных объектов на улице Кольцевой необходимо снести их до 20 июня, сообщается на сайте администрации Петрозаводска.

Речь идет о девяти хозяйственных постройках, расположенных у дома 14 по улице Кольцевой.

"Администрация предлагает владельцам самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов (9 хозяйственных построек), расположенных в районе дома №14 по ул. Кольцевой добровольно, своими силами и средствами в двухнедельный срок с момента размещения на объектах требований об освобождении самовольно (незаконно) занятых земельных участков произвести демонтаж указанных объектов и освободить земельные участки в срок до 20.06.2018", - сказано в сообщении мэрии.