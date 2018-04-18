Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
06:40, 18 Апреля 2018

Мэрия предлагает помощь инициаторам субботников в Петрозаводске

По теме

В России кошкам разрешат ходить в подвалы
17.04.18 22:00
Певица Валерия снялась топлес для "глянца"
17.04.18 21:30
В среду в России подорожают авиабилеты
17.04.18 21:05
Все новости
Загрузка...

Мэрия приглашает инициативных горожан принять участие в уборке территорий в рамках акции "Чистый Петрозаводск".

Вся информация о субботниках размещена в разделе "Экология" на официальном сайте администрации. Там можно найти форму заявки на проведение экологической акции, а также утвержденный список территорий для уборки. Для удобства петрозаводчан все участки нанесены на карту города.

"Желающие организовать субботник могут позвонить по номеру телефона 89212228115 или отправить заявку по электронной почте dmitriy.polyanskiy@petrozavodsk-mo.ru. Инвентарь для акций можно получить по предварительной договоренности по адресу: ул. Максима Горького д.21-В ежедневно с 11 до 18 чсов". По этому же номеру телефона необходимо заказать вывоз мусора, собранного в рамках экологической акции", - говорится в сообщении.

По теме

В России кошкам разрешат ходить в подвалы
17.04.18 22:00
Певица Валерия снялась топлес для "глянца"
17.04.18 21:30
В среду в России подорожают авиабилеты
17.04.18 21:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.04.2018, 15:13
В Карелию идет похолодание, и это надолго
16.04.2018, 13:40
В МВД Карелии рассказали подробности падения школьника из окна 3-го этажа
11.04.2018, 12:35
"Еду в Сортавала или в Сортавалу?": ученые объяснили Парфенчикову, как правильно
15.04.2018, 13:13
ФОТО: Два человека пострадали в жестком ДТП под Петрозаводском
16.04.2018, 17:06
В Петрозаводске директор госпредприятия задержана при получении взятки
12.04.2018, 16:45
ФОТО: В Петрозаводске людей эвакуировали с 9-го этажа загоревшегося дома

Аналитика

17.04.2018 12:23
Обществоведение
"Учителя уроки вели полуголодными"
В преддверии 100-летнего юбилея Петросовета депутат Галина Васильева продолжает делиться воспоминаниями о своей многолетней работе в городском органе представительной власти.
"Нечестные, несправедливые, незаконные" 1
17.04.2018 10:58
Алексей Гаврилов: "Тогда половина жителей Петрозаводска должна сидеть" 4
16.04.2018 10:45
Пять вопросов о "Долине зайцев" в Карелии
16.04.2018 10:06
"Мы были открыты, нас никто не одергивал"
13.04.2018 11:14
Вся аналитика

Чтиво

17.04.2018 10:04
Кофе со сливками
"Я не хочу выбирать между семьей и карьерой" 4
Гость рубрики "Кофе со сливками" – настоящая бизнес-леди Елена Анисимова.
Новый дом на Кукковке станет ярким архитектурным акцентом микрорайона 4
17.04.2018 08:52
Готовь "сани" к лету
16.04.2018 15:06
"Нигде не прописаны критерии оценки качества работы судьи" 6
11.04.2018 12:47
архив чтиво

Медиа

Пикеты КПРФ против разбитых дорог
17.04.2018 16:51
все фото и видео

Опрос

Как вы отреагировали на очередной обвал рубля?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»