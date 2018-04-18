Мэрия предлагает помощь инициаторам субботников в Петрозаводске

Мэрия приглашает инициативных горожан принять участие в уборке территорий в рамках акции "Чистый Петрозаводск".

Вся информация о субботниках размещена в разделе "Экология" на официальном сайте администрации. Там можно найти форму заявки на проведение экологической акции, а также утвержденный список территорий для уборки. Для удобства петрозаводчан все участки нанесены на карту города.

"Желающие организовать субботник могут позвонить по номеру телефона 89212228115 или отправить заявку по электронной почте dmitriy.polyanskiy@petrozavodsk-mo.ru. Инвентарь для акций можно получить по предварительной договоренности по адресу: ул. Максима Горького д.21-В ежедневно с 11 до 18 чсов". По этому же номеру телефона необходимо заказать вывоз мусора, собранного в рамках экологической акции", - говорится в сообщении.