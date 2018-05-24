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Новости. Общество
16:40, 24 Мая 2018

Мэрия предложила организовать платные парковки в центре Петрозаводска

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В Петросовете состоялось заседание рабочей группы по вопросу развития парковочного пространства в городе.

Члены рабочей группы обсудили подготовленный сотрудниками мэрии проект создания и использования парковок в Петрозаводске. В документе идет речь о развитии в центре карельской столицы сети платных парковочных мест.

Как пояснил заместитель главы Петрозаводска Андрей Иванов, при составлении проекта чиновники опирались на опыт 19 российских городов, в которых уже действуют системы платных парковок. Иванов подчеркнул, что на начальном этапе такие парковочные места (ориентировочно – 360 мест) планируется разместить на нескольких улицах в центре города.

Главная цель введения платных парковок в центре города – упорядочить автомобильное движение и нормализовать автотранспортную ситуацию на загруженных улицах. Кроме того, прибыль, которую будут приносить новые объекты, городские власти рассчитывают в конечном счете направлять в муниципальный дорожный фонд и далее – на ремонт тротуаров и газонов, отделяющих пешеходные зоны от проезжей части. Таким образом, заявил Иванов, деньги будут идти на благоустройство зон, уход за которыми в настоящее время финансируется недостаточно.

Представители городской администрации заметили, что порядок предусматривает бесплатную парковку для социально незащищенных категорий населения, в том числе для инвалидов, участников Великой Отечественной войны, родителей с тремя и более несовершеннолетними детьми.

Депутаты Петросовета в целом поддержали инициативу городской администрации. Павел Сандберг, в частности, предположил, что часть прибыли от использования платных парковок можно направлять на развитие велосипедной инфраструктуры.

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Комментарии

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tmp0000
2018-05-24 18:01:44
Неужели наши молитвы были услышаны? Эдак к середине века город будет пригоден для проживания.
кир
2018-05-24 17:43:49
На пустырях Голиковки с минимальными затратами можно сделать бесплатные парковки на тысячу мест с участием владельцев авто. Не барья, 300 - 600 метров до квартиры пешком пройдут, если запретить въезд во дворы.
Беня
2018-05-24 16:52:19
Им только дай повод бабла слупить...
zanoza
2018-05-24 16:48:29
Конечно,платные парковки "решат проблему с дорогами в городе". Почему не вносятся предложения о запрете ямочного -неэффективного и затратного ремонта дорог . Если дороги ремонтировать капитально и по правильной технологии,то проблема с дорогами закроется сама собой.Но всем известно,что дорожная мафия этого не допустит. Ей выгодны плохие дороги и некачественный ремонт.
tmp0000
2018-05-24 18:03:25
zanoza, при чем здесь только ремонт? Каждый поцанчег считает своим долгом взять ведро за десять тыщ, ездить на нем ежедневно и кидать его где ни попадя. Вот с такими и надо бороться в первую очередь. Пусть уезжает к себе (в аул, в деревню) или цивилизуется.
Гость
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