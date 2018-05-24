Мэрия предложила организовать платные парковки в центре Петрозаводска

В Петросовете состоялось заседание рабочей группы по вопросу развития парковочного пространства в городе.

Члены рабочей группы обсудили подготовленный сотрудниками мэрии проект создания и использования парковок в Петрозаводске. В документе идет речь о развитии в центре карельской столицы сети платных парковочных мест.

Как пояснил заместитель главы Петрозаводска Андрей Иванов, при составлении проекта чиновники опирались на опыт 19 российских городов, в которых уже действуют системы платных парковок. Иванов подчеркнул, что на начальном этапе такие парковочные места (ориентировочно – 360 мест) планируется разместить на нескольких улицах в центре города.

Главная цель введения платных парковок в центре города – упорядочить автомобильное движение и нормализовать автотранспортную ситуацию на загруженных улицах. Кроме того, прибыль, которую будут приносить новые объекты, городские власти рассчитывают в конечном счете направлять в муниципальный дорожный фонд и далее – на ремонт тротуаров и газонов, отделяющих пешеходные зоны от проезжей части. Таким образом, заявил Иванов, деньги будут идти на благоустройство зон, уход за которыми в настоящее время финансируется недостаточно.

Представители городской администрации заметили, что порядок предусматривает бесплатную парковку для социально незащищенных категорий населения, в том числе для инвалидов, участников Великой Отечественной войны, родителей с тремя и более несовершеннолетними детьми.

Депутаты Петросовета в целом поддержали инициативу городской администрации. Павел Сандберг, в частности, предположил, что часть прибыли от использования платных парковок можно направлять на развитие велосипедной инфраструктуры.