Реклама
Прислать новость
Парфенчиков: Число заболевших коронавирусом детей в Карелии увеличилось в шесть раз 3
22.06.2021 19:34
Россиянам раскрыли риски приобретения вторичных квартир 2
22.06.2021 22:30
Жители Карелии превратили пляж в Лососинном в Сочи (ФОТО) 18
Сегодня 10:47

Мэрия предупреждает о сносе 11 гаражей в Петрозаводске

Новости. Общество
17:40, 23 Июня 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

Незаконные гаражи должны быть демонтированы до 8 июля, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска призывает владельцев незаконно установленных гаражей на Древлянке, в Октябрьском и Первомайском районах демонтировать объекты самостоятельно
Освободить занятые земельные участки необходимо до 8 июля.

Сносу подлежат 14 конструкций. 11 гаражей расположено возле пересечения Парковой улицы и Высотного проезда, один – возле дома № 7 на Первомайском проспекте и ещё один – возле дома № 6 на Краснофлотской улице. Добровольно освободить занятые земельные участки своими силами и средствами необходимо до 8 июля.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-06-23 18:01:31
Вселенский масштаб. Они там даже не знают количество ржавых курятников в городе. Хде куратор по курятникам ? Выдать ему казенный электросамокат срочно. Сосульки они с квадрокоптера считают, блин..
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2021, 07:00
Стало известно, сколько человек в Карелии заболели COVID-19 после вакцинации
16.06.2021, 12:18
Организациям Карелии предписано отделить работников без иммунитета к коронавирусу
19.06.2021, 09:13
Власти Карелии ужесточили ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости
18.06.2021, 10:22
Девять человек умерли за сутки от коронавируса в Карелии: статистика вызывает тревогу Минздрава
16.06.2021, 15:43
Спасатели подняли тела супругов, утонувших на озере в Карелии
17.06.2021, 12:55
Молодая жительница Петрозаводска спела умирающей от коронавируса маме песню под окнами больницы

Аналитика

Сегодня 12:32
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус: болен ли я? Нужна ли мне прививка?
В «Клиниках на Чайкиной» можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут, достоверно узнать, есть и у вас стойкий иммунитет к Соvid-19, а также оценить здоровье после перенесённого заболевания и пройти реабилитацию.
В стране неотмененных отпусков
22.06.2021 15:05
Врачи-парламентарии прокомментировали поручение президента России о запуске программы медицинской реабилитации
21.06.2021 15:18
 «Откроется аквапарк – придем всей семьей»
21.06.2021 09:30
Клиники на Чайкиной: Коронавирус не дремлет!
20.06.2021 22:06
Вся аналитика

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»