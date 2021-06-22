Мэрия предупреждает о сносе 11 гаражей в Петрозаводске

Незаконные гаражи должны быть демонтированы до 8 июля, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска призывает владельцев незаконно установленных гаражей на Древлянке, в Октябрьском и Первомайском районах демонтировать объекты самостоятельно

Освободить занятые земельные участки необходимо до 8 июля.

Сносу подлежат 14 конструкций. 11 гаражей расположено возле пересечения Парковой улицы и Высотного проезда, один – возле дома № 7 на Первомайском проспекте и ещё один – возле дома № 6 на Краснофлотской улице. Добровольно освободить занятые земельные участки своими силами и средствами необходимо до 8 июля.