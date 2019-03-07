Мэрия предупреждает петрозаводчан об опасности выхода на лед

Толщина покрова на ключевском карьере и озере Четырехверстное превышает 50 сантиметров, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В среду, 6 марта, сотрудники Петрозаводского инспекторского отделения ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по РК" совместно со специалистами Администрации столицы Карелии провели плановый рейд по проверке толщины льда на поверхности некоторых городских водоемов.

В результате замеров установлено, что толщина льда на Четырехверстном озере составляет 55 см. На Каменном карьере она такая же – 55 см. Однако на участке, откуда были вырезаны блоки для ледовых скульптур "Гипербореи", толщина льда составила 20 см.