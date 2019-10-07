Мэрия просит владельцев незаконных гаражей в Петрозаводске освободить землю

Владельцам нестационарных объектов на улицах Березовая аллея и Фрунзе предлагают освободить незаконно занятые земельные участки, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Владельцы трех металлических контейнеров и трех гаражей, расположенных в районе здания № 42 по ул. Березовая аллея, а также киоска с вывеской "Иконная лавка" на ул. Фрунзе, 2 должны произвести демонтаж и освободить земельный участок в срок до 21 октября.