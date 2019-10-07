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Новости. Общество
18:20, 07 Октября 2019
фото: администрация Петрозаводска

Мэрия просит владельцев незаконных гаражей в Петрозаводске освободить землю

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Владельцам нестационарных объектов на улицах Березовая аллея и Фрунзе предлагают освободить незаконно занятые земельные участки, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Владельцы трех металлических контейнеров и  трех гаражей, расположенных в районе здания № 42 по ул. Березовая аллея, а также киоска с вывеской "Иконная лавка" на ул. Фрунзе, 2 должны произвести демонтаж  и освободить земельный участок в срок до 21 октября.

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Комментарии

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однозначно
2019-10-07 18:55:49
Не надо просьб. Вполне достаточно бульдозера. Мэрия долго будет церемониться с ржавыми гаражами и курятниками ? У вас даже вокруг ярмарки на Инженерной эти ржавые гаражи до сих пор не снесены. Под ногами дохлые крысы валяются по периметру.
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