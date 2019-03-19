Мэрия согласовала расширение участков под строительство школы и детсада на Древлянке-8

Администрация Петрозаводска приняла постановление об изменении проекта планировки жилого микрорайона Древлянка-8.

Согласно документации, планируется расширение участков под строительство школы и детского сада. При этом количество мест в школе сократится по сравнению с первоначальным планом с 358 до 338, а число мест в детском саду увеличится со 160 до 177, сообщают "Вести Карелии".

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