Мэрия составит список дворов без уличного освещения

Депутаты поручили администрации Петрозаводска провести инвентаризацию дворовых территорий. В будущем она поможет справиться с проблемой неосвещенных мест.

В Петросовете состоялось заседание постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству. Депутаты рассмотрели проекты решений, внесенные на ближайшую сессию горсовета, а также дополнительные вопросы, напрямую связанные со сферой ЖКХ.

Один из вопросов касался проблемы неосвещенных дворовых территорий. К народным избранникам поступило обращение от жильца одного из домов по улице Зайцева, во дворе которого нет наружного уличного освещения. Объяснить, почему возникла такая ситуация, депутаты попросили начальника управления городского хозяйства и транспорта Андрея Бекелева.

"К сожалению, сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности, на данной территории и поблизости нет: так сложилось исторически, - пояснил чиновник. – Единственный выход – строительство новой линии специально для освещения этой дворовой территории. В силу дефицита бюджета Петрозаводского городского округа на данный момент это не представляется возможным".

По мнению депутатов, городские власти обязаны делать всё возможное для организации уличного освещения на территории Петрозаводска. Народные избранники выразили мнение, что сотрудники администрации в ближайшей перспективе должны составить план решения проблемы неосвещенных дворов.

"Надо провести инвентаризацию дворовых территорий на наличие уличного освещения: выявить те дворы, где освещение имеется, но неисправно, и его необходимо отремонтировать, и те дворы, где оно отсутствует. Исходя из полученной информации можно будет планировать какую-то программу. Чтобы понимать масштаб проблемы, нужно понять, что мы имеем на сегодняшний день", - отметил председатель постоянной комиссии Дмитрий Романов.

В результате члены комиссии рекомендовали городскому комитету ЖКХ до 1 сентября провести инвентаризацию дворов на предмет наличия в них уличного освещения.