Мэрия: В Петрозаводске вдвое замедлится темп роста зарплат

Администрация столицы Карелии прогнозирует рост зарплат в 2019 году примерно на 4%, что в 2 раза меньше показателей 2018 года.

Номинальная среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций Петрозаводска в 2018 году составила 26,6 тысяч рублей, что на 8,8% больше по сравнению с 2017 годом.

По базовому сценарию в 2019-2021 годах зарплаты будут расти на 3,9–4,4%, а по целевому, более оптимистичному варианту – на 4,9-5,2%.

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