Мэрия закрыла туалеты на набережной Петрозаводска

Администрация Петрозаводска сообщила о закрытии мобильных туалетных модулей на Онежской набережной.

Как рассказали в администрации Петрозаводска, с 15 октября мобильные туалетные модули на Онежской набережной прекращают свою работу.

До конца этого года власти города обещают поставку новых стационарных туалетных модулей, а в следующем году – их установку.

Мобильные модули, напомним, были установлены летом возле Петровского сквера, у начала велодорожки в парке Победы и около площадки с уличными тренажёрами. Туалеты подключали к электроснабжению, водопроводу и канализации. Мобильные модули работали круглосуточно.