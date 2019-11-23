Усилиями пропаганды природные и техногенные катастрофы быстро уходят в быт, считает политолог Олег Реут.

Природоохранная проблема для жителей Карелии стоит вроде бы довольно остро. Власти говорят об экотуризме, брендировании территории и, конечно, о "беспрецедентных мерах государственной поддержки туристической отрасли региона". А тут сегежский казус. Мёртвые птицы, жёлтый снег и неназывание катастрофы катастрофой. Ведь действия властей должны выглядеть понятными, необходимыми и профессиональными.

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