"Меры поддержки молочного производства в Карелии недостаточны"

Гендиректор ООО "Агрокомплекс им. В.М. Зайцева" прокомментировал "Столице на Онего" новую политику республиканских властей по субсидированию сельхозпроизводителей.

Предложенные республиканскими властями меры поддержки молочного производства недостаточны. Такое мнение в интервью "Столице на Онего" высказал бывший министр сельского хозяйства Карелии Григорий Мануйлов, возглавляющий ныне агрокомплекс имени Зайцева.

Экс-министр выразил несогласие с новой политикой субсидирования молочного производства. Как считает Мануйлов, эта политика может привести к негативным последствиям для отрасли.

Напомним, на прошлой неделе руководство министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии заявило журналистам об ужесточении требований к оказанию государственной поддержки аграриям. По словам главы ведомства Владимира Лабинова, республиканские власти собираются помогать только тем предприятиям, которые заключат соглашения с карельским Минсельхозом, предусматривающие обязательства по модернизации производства и наращиванию выпуска сельхозпродукции.

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