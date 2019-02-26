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Новости. Экономика
14:59, 26 Февраля 2019
фото: Валерий Поташов

"Меры поддержки молочного производства в Карелии недостаточны"

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Гендиректор ООО "Агрокомплекс им. В.М. Зайцева" прокомментировал "Столице на Онего" новую политику республиканских властей по субсидированию сельхозпроизводителей.

Предложенные республиканскими властями меры поддержки молочного производства недостаточны. Такое мнение в интервью "Столице на Онего" высказал бывший министр сельского хозяйства Карелии Григорий Мануйлов, возглавляющий ныне агрокомплекс имени Зайцева.  

Экс-министр выразил несогласие с новой политикой субсидирования молочного производства. Как считает Мануйлов, эта политика может привести к негативным последствиям для отрасли.

Напомним, на прошлой неделе руководство министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии заявило журналистам об ужесточении требований к оказанию государственной поддержки аграриям. По словам главы ведомства Владимира Лабинова, республиканские власти собираются помогать только тем предприятиям, которые заключат соглашения с карельским Минсельхозом, предусматривающие обязательства по модернизации производства и наращиванию выпуска сельхозпродукции.

Полностью интервью генерального директора ООО "Агрокомплекс им. В.М. Зайцева" Григория Мануйлова читайте в рубрике "Капитал".

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