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Мешавший проезду машин житель Петрозаводска получил гаечным ключом по голове

Новости. Криминал
12:24, 15 Июня 2021
фото: © freepik.com/kues1

Его молодой соперник ударом гаечного ключа по голове оппонента решил спор о приоритете проезда в свою пользу, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 52-летний горожанин. Он рассказал, что неизвестный ударил его гаечным ключом по голове — врачи диагностировали ушиб мягких тканей, что в последующем было квалифицировано как легкий вред здоровью.

Благодаря камерам видеонаблюдения полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний местный житель. Он рассказал свою версию произошедшего. По словам молодого человека, зачинщиком конфликта был именно заявитель — вначале в пьяном виде он не давал проехать автомобилям во дворе, а замечание, сделанное по этому поводу, воспринял остро и вступил в перебранку. В конце концов молодой петрозаводчанин поднялся в квартиру за инструментом и ударом гаечного ключа по голове заявителя поставил точку в споре.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

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Комментарии

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кир
2021-06-15 12:38:16
А как иначе оттяпали бы у "мирового сообщества" одну шестую часть суши на планете Земля? Не надо его судить - это генное проявление в общественном поведении, - сказал умница кот.
Гость
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