Месячник борьбы с наркоманией стартует в Петрозаводске

Граждан призывают оказать содействие в получении информации, связанной с распространением запрещенных веществ, сообщили в администрации Петрозаводска.

Управление МВД России по Петрозаводску информирует о проведении месячника антинаркотической направленности. С 26 мая по 26 июня 2022 года в карельской столице запланирован комплекс межведомственных профилактических мероприятий.

Сотрудники правоохранительных органов призывают граждан оказать содействие в получении информации, касающейся незаконного оборота наркотиков.

Сообщить о местах хранения, продажи и распространения запрещенных веществ, а также о лицах, причастных к таким преступлениям, можно по телефонам УМВД России по Петрозаводску:

739-154 (отдел полиции № 1),

739-240 (отдел полиции № 2),

755-000 (отдел полиции № 3),

715-327 (дежурная часть) или 112.

В администрации добавили, что месячник приурочен к Международному дню борьбы с наркоманией и направлен на профилактику преступлений, связанных с распространением запрещенных средств, а также популяризацию здорового образа жизни среди населения.