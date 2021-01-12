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Мест для больных коронавирусом в стационарах Карелии становится все меньше

Новости. Общество
09:24, 13 Января 2021
фото: © Илья Тимин
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За сутки доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии сократилась до 19,1%.

На 13 января в ковид-центрах Карелии осталось всего 19,1% свободных коек для лечения больных коронавирусом, сообщил глава Минздрава Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Отметим, сутками ранее этот показатель составлял 19,9%.

По данным на 13 января, в стационарах находятся 693 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 545 - в состоянии средней тяжести, 142 тяжелобольных и 6 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 281 человека, два человека умерли. Всего с начала пандемии инфицировано 31403 человека, выздоровели 25585, умерли 190 пациентов.

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