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Мест для лечения больных COVID-19 в Карелии остается все меньше

Новости. Общество
10:03, 05 Ноября 2020
фото: © Илья Тимин
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В ковид-центрах Карелии осталось 34% свободных коек для лечения больных коронавирусом.

Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии сократилась 5 ноября до 34%. На 4 ноября этот показатель равнялся 37,1%. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в "ВКонтакте".

По данным на 5 ноября в стационарах находятся 462 человека, заболевших COVID-19. Из них 451 - в состоянии средней тяжести, 6 тяжелобольных и 5 пациентов, крайне тяжелые, подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусная инфекция выявлена у 217 человек. Это абсолютный рекорд по заражению COVID-19 в республике.

 

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