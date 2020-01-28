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"Места трагедий превращаются в места памяти"

Новости. Общество
19:54, 28 Января 2020
фото: Валерий Поташов/Столица на Онего
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В Петрозаводске представили новую книгу о Сандармохе.

На площадке арт-пространства Agriculture Club в Петрозаводске вечером 28 января состоялась презентация книги известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева "Место памяти Сандармох". Она посвящена одному из самых трагических мест в Карелии – урочищу Сандармох в Медвежьегорском районе, где в конце 30-х гг. прошлого столетия были казнены свыше 6 тысяч заключенных советских тюрем и лагерей.


Новая книга о Сандармохе. Фото: Валерий Поташов

Юрий Дмитриев подготовил эту книгу к публикации вместе со своим другом, руководителем центра "Возвращенные имена" при Российской национальной библиотеке Анатолием Разумовым, который и проводил презентацию. Сам Дмитриев уже около полутора лет находится под стражей по обвинению в насильственных действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери и подготовкой книги занимался под арестом.


Анатолий Разумов и дочь Юрия Дмитриева Екатерина Клодт. Фото: Валерий Поташов

"Книга уходит в жизнь только тогда, когда ты ее передаешь, а это же книга памяти – особая, – рассказал Анатолий Разумов на презентации. – Мы передаем ее в семьи погибших, прежде всего, в библиотеки и тем, кому дорога память о государственном терроре, о подлинном ужасе произошедших событий".

Как сообщил руководитель центра "Возвращенные имена", в новую книгу о Сандармохе вошли документы, которые ранее никогда не публиковались, имена и истории погибших людей.


Участники презентации. Фото: Валерий Поташов

"Эксперты, которые занимаются исторической памятью, говорят о том, что в нашей стране оформились две видах памяти, – отметила доцент Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского университета Ирина Такала. – С одной стороны – государственная память, которая довольно активно внедряется в наше сознание, и здесь, конечно, вы сами все видите, делается упор на патриотизм, на память о военных подвигах, и патриотизм воспринимается как-то очень узко, с забвением трагических страниц истории нашей страны. Почему-то считается, что о них вспоминать как раз непатриотично. Но оформляется уже весьма активно вторая память – народная память, которая, на самом деле, приходит к людям с осознанием истории собственных семей, своего рода, своего края, своих близких. Многочисленные формы этой памяти расширяются, начиная с таких презентаций и создания таких книг. К сожалению, пока первая память – государственная, официальная – превалирует, но именно потому, что происходит издание таких книг, продолжаются, несмотря на чрезвычайные сложности с архивами – они закрыты, исследования и других страниц нашей истории, не только великих подвигов, но и великих трагедий. Я думаю, что, в конце концов, вот эта вторая, народная память важнее каждому из нас, потому что она про нас – про наших близких, про нашу личную историю".


Ирина Такала. Фото: Валерий Поташов

По словам руководителя центра "Возвращенные имена" Анатолия Разумова, более 20 лет назад вышла книга Юрия Дмитриева "Место трагедии Сандармох", и за эти годы Сандармох стал не только местом трагедии, но и памяти, которое знает весь мир. "Места трагедий превращаются в места памяти. В этом и есть наша работа", – сказал Разумов под занавес презентации.

 

 

 

 

 

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