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Местные бюджеты в Карелии получат дополнительные деньги

Новости. Общество
13:16, 01 Марта 2022
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

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Общий объем трансфертов местным бюджетам в 2022 году увеличится почти на 20%.

Как сообщило Министерство финансов Республики Карелия, 21 февраля были утверждены изменения в Закон о бюджете Республики Карелия, которые предусматривают увеличение общего объема межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2022 год на 2,8 миллиардов рублей до 19,5 миллиардов рублей — более чем на 17%.

В целом на софинансирование вопросов местного значения будут выделены более 9 миллиардов рублей. Из них более 936 миллионов рублей будет распределено по муниципальным бюджетам и городским округам на капитальный ремонт школ.

Также дополнительные средства будут направлены на поддержку местных инициатив, развитие территориального общественного самоуправления, создание модельных муниципальных библиотек, создание условий для занятий спортом, мероприятия в сфере водоснабжения и водоотведения и другие.

За два первых месяца 2022 года бюджеты Лахденпохского, Прионежского и Сегежского районов получили на благоустройство сельских территорий по 1,1 миллиона рублей, бюджеты Калевальского, Лахденпохского, Сегежского муниципальных районов и Шокшинского, Эссойльского поселений — по 600 тысяч рублей на реализацию мероприятий по государственной поддержке отрасли культуры.

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