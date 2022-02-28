Местные бюджеты в Карелии получат дополнительные деньги

Общий объем трансфертов местным бюджетам в 2022 году увеличится почти на 20%.

Как сообщило Министерство финансов Республики Карелия, 21 февраля были утверждены изменения в Закон о бюджете Республики Карелия, которые предусматривают увеличение общего объема межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2022 год на 2,8 миллиардов рублей до 19,5 миллиардов рублей — более чем на 17%.

В целом на софинансирование вопросов местного значения будут выделены более 9 миллиардов рублей. Из них более 936 миллионов рублей будет распределено по муниципальным бюджетам и городским округам на капитальный ремонт школ.

Также дополнительные средства будут направлены на поддержку местных инициатив, развитие территориального общественного самоуправления, создание модельных муниципальных библиотек, создание условий для занятий спортом, мероприятия в сфере водоснабжения и водоотведения и другие.

За два первых месяца 2022 года бюджеты Лахденпохского, Прионежского и Сегежского районов получили на благоустройство сельских территорий по 1,1 миллиона рублей, бюджеты Калевальского, Лахденпохского, Сегежского муниципальных районов и Шокшинского, Эссойльского поселений — по 600 тысяч рублей на реализацию мероприятий по государственной поддержке отрасли культуры.