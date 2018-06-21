Местные товары будут продавать в Торговом доме Карелии

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Корпорация развития планирует организовать в регионе Торговый дом республики Карелия.
Об этом сообщил генеральный директор АО "Корпорация развития Республики Карелия" Юрий Савельев на Партнерской конференции в Петрозаводске.
Корпорация планирует создать торговую сеть, которая будет работать только с товарами карельских производителей.
Предполагается, что Торговый дом республики Карелия может быть создан как дочерняя компания Корпорации.
Подробнее о создании Торгового дома Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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