Местные товары будут продавать в Торговом доме Карелии

Корпорация развития планирует организовать в регионе Торговый дом республики Карелия.

Об этом сообщил генеральный директор АО "Корпорация развития Республики Карелия" Юрий Савельев на Партнерской конференции в Петрозаводске.

Корпорация планирует создать торговую сеть, которая будет работать только с товарами карельских производителей.

Предполагается, что Торговый дом республики Карелия может быть создан как дочерняя компания Корпорации.

Подробнее о создании Торгового дома Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".