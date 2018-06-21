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Новости. Общество
15:39, 21 Июня 2018

Местные товары будут продавать в Торговом доме Карелии

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Корпорация развития планирует организовать в регионе Торговый дом республики Карелия.

Об этом сообщил генеральный директор АО "Корпорация развития Республики Карелия" Юрий Савельев на Партнерской конференции в Петрозаводске.

Корпорация планирует создать торговую сеть, которая будет работать только с товарами карельских производителей.

Предполагается, что Торговый дом республики Карелия может быть создан как дочерняя компания Корпорации.

Подробнее о создании Торгового дома Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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