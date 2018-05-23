11:38, 23 Мая 2018
Местные власти должны отвечать за неубранные помойки и мусор в Карелии, показал опрос
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За этот вариант ответа на сайте "Столица на Онего" проголосовало 65% (613) респондентов.
То, что уборкой мусора должен заниматься региональный оператор, считают 15% (146) опрошенных.
Еще 12% (113) читателей считаю, что это зона ответственности управляющих компаний.
Остальные 7% уверены, что за мусор в ответе сами местные жители.
Всего в опросе приняли участие 941 человек.
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