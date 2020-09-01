Местные власти в Карелии хотели оставить детей-сирот без жилья

Прокуратура Кемского района провела проверку и нашла виновных.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, в ходе проверки выявлены факты длительного бездействия местной власти при рассмотрении заявлений о включении в список детей-сирот, которым должны предоставить жилье.

Прокурор обязал главу администрации Кемского района устранить нарушения.

Трех сирот включили в очередь.

Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что Кабмин планирует выделить деньги на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.