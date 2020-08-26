Карелия получит деньги на жилье для детей-сирот

Кабмин планирует выделить деньги на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Правительство России собирается выделить на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, более 2 млрд рублей, пишет ТАСС.



Эти средства будут направлены 10 регионам с наиболее сложной ситуацией в экономике и социальной сфере, что позволит обеспечить собственным жильем еще около полутора тысяч детей-сирот в Алтайском крае, республиках Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Курганской и Псковской областях и Чувашской Республике.