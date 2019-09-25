Подписаться
Новости. Экономика
09:03, 25 Сентября 2019
фото: © Донат Сорокин/ТАСС

Местные власти вдвое сократили расходы на страхование имущества в Карелии

Загрузка...

Сумма договоров страхования муниципального имущества, заключенных органами местного самоуправления Карелии сократилась в первом полугодии на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщил Минфин Карелии со ссылкой на данные портала "Страхование сегодня".

"Снижение показателя произошло вследствие уменьшения суммы договоров по страхованию КАСКО (в 36,5 раз), суммы договоров по страхованию объектов недвижимости (в 3 раза) и суммы договоров ОСАГО (на 25%)", – пояснили в Минфине.

Подробнее читайте  в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.09.2019, 15:04
Власти Карелии сообщили, в каких районах завтра включат отопление
19.09.2019, 14:30
Почему дома Петрозаводска не подключают к теплу, ответил глава Минстроя Карелии
18.09.2019, 13:50
Какое–то время мы бегали
20.09.2019, 18:18
Молодая мать в Петрозаводске задушила новорожденного ребенка - Следком
21.09.2019, 13:40
Лесной проспект в Петрозаводске встал в пробке в обе стороны из-за новых светофоров (ФОТО)
20.09.2019, 07:25
Медведь пробежал по деревне в Карелии (ВИДЕО)

Аналитика

24.09.2019 15:22
Обществоведение
Полицейский рассказал, как пытался поймать "петрозаводского маньяка" 2
Верховный суд Карелии допросил сотрудников правоохранительных органов, которые работали по "делу Ипатова".
Миссия выполнима 1
24.09.2019 15:21
Деньги на школы, садики и благоустройство 7
24.09.2019 09:13
Российскую школу хотят избавить от религиозного образования 9
20.09.2019 13:25
Какое–то время мы бегали 2
18.09.2019 13:50
Вся аналитика

Чтиво

24.09.2019 16:18
Без политики
Эпидемия XXI века
Новая детская клиника "Здравляндия" за несколько месяцев своей работы успела влюбить в себя сотни карельских детишек и заслужить доверие родителей за свой особенный подход к детской медицине.
Сорока как символ депутатского невежества
24.09.2019 15:51
Приказ: объект не открывать 8
19.09.2019 14:04
Что нужно знать перед тем, как начать заниматься спортом
18.09.2019 09:55
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером ни ТНТ-ОНЕГО"
24.09.2019 11:07
все фото и видео

Опрос

Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»