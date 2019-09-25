Местные власти вдвое сократили расходы на страхование имущества в Карелии

Сумма договоров страхования муниципального имущества, заключенных органами местного самоуправления Карелии сократилась в первом полугодии на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщил Минфин Карелии со ссылкой на данные портала "Страхование сегодня".

"Снижение показателя произошло вследствие уменьшения суммы договоров по страхованию КАСКО (в 36,5 раз), суммы договоров по страхованию объектов недвижимости (в 3 раза) и суммы договоров ОСАГО (на 25%)", – пояснили в Минфине.

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