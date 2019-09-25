Местные власти вдвое сократили расходы на страхование имущества в Карелии

Новости по теме
Загрузка...
Сумма договоров страхования муниципального имущества, заключенных органами местного самоуправления Карелии сократилась в первом полугодии на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщил Минфин Карелии со ссылкой на данные портала "Страхование сегодня".
"Снижение показателя произошло вследствие уменьшения суммы договоров по страхованию КАСКО (в 36,5 раз), суммы договоров по страхованию объектов недвижимости (в 3 раза) и суммы договоров ОСАГО (на 25%)", – пояснили в Минфине.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.09.2019, 15:04
18.09.2019, 13:50
20.09.2019, 18:18
21.09.2019, 13:40
20.09.2019, 07:25
Аналитика
24.09.2019 15:22
Обществоведение
Верховный суд Карелии допросил сотрудников правоохранительных органов, которые работали по "делу Ипатова".
24.09.2019 15:21
24.09.2019 09:13
20.09.2019 13:25
18.09.2019 13:50
Чтиво
24.09.2019 16:18
Без политики
Новая детская клиника "Здравляндия" за несколько месяцев своей работы успела влюбить в себя сотни карельских детишек и заслужить доверие родителей за свой особенный подход к детской медицине.
24.09.2019 15:51
19.09.2019 14:04
18.09.2019 09:55
Медиа
24.09.2019 11:07
Опрос
Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков?
Комментарии