Местные жители просят власти Карелии отремонтировать дорогу в одну из красивейших деревень России (ФОТО)

Дорога в деревню Кинерма изрыта ямами.

В редакцию "Столицы на Онего" местные жители прислали фото разбитой дороги на Кинерму.

"Посмотрите, как выглядит дорога в одну из красивейших деревень России – Кинерму, - написали авторы обращения. - Красиво рассказывают власти о ней в новостях, но никто не говорит о дороге к ней! Писали в прокуратуру и министерство дорожного строительства, но, увы, положительного результата нет! Одни отписки: денег, как всегда, нет на нашу дорогу. Дорога "Ведлозеро-Кинелахта". Куда ещё обратиться, чтобы нас услышали".