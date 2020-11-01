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Местные жители просят власти Карелии отремонтировать дорогу в одну из красивейших деревень России (ФОТО)

Новости. От читателей
10:57, 02 Ноября 2020
фото: © читатель "Столицы на Онего"
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Дорога в деревню Кинерма изрыта ямами.

В редакцию "Столицы на Онего" местные жители прислали фото разбитой дороги на Кинерму.

"Посмотрите, как выглядит дорога в одну из красивейших деревень России – Кинерму, - написали авторы обращения. - Красиво рассказывают власти о ней в новостях, но никто не говорит о дороге к ней! Писали в прокуратуру и министерство дорожного строительства, но, увы, положительного результата нет! Одни отписки: денег, как всегда, нет на нашу дорогу. Дорога "Ведлозеро-Кинелахта". Куда ещё обратиться, чтобы нас услышали".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
протестанутый
2020-11-02 11:03:01
Да щас. Меньше надо было власть хаять. Бизнесвуменши, блин. Гранты вам в помощь финские.
Гость
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