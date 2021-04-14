Житель Карелии пойдет под суд за попытку сжечь полицейский участок

Житель поселка Надвоицы пойдет под суд за то, что спьяну попытался сжечь местный пункт полиции, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сегежского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя поселка Надвоицы, обвиняемого в поджоге.



По версии следствия, 30 марта 2020 года в Надвоицах местный житель, будучи пьяным, с помощью легковоспламеняющейся жидкости и автомобильной покрышки решил поджечь здание пункта полиции.

Убедившись, что дверь пункта полиции загорелась, злоумышленник скрылся с места преступления. В это же время сработала пожарная сигнализация, и прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны потушили пожар.

Личность преступника была установлена по камерам наблюдения.

Уголовное дело направлено в Сегежский городской суд для рассмотрения по существу.