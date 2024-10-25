Месторождение кианита в Карелии продают за 435 млн рублей

Месторождение силиката алюминия в Лоухском районе выставили на торги.

Департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане объявил аукцион на право пользования участком недр месторождения Хизо-Вара в Лоухском районе Карелии, пишет РБК Карелия.

Участок месторождения кианита — силиката алюминия расположен в 28 километрах от поселка Лоухи. По подсчетам специалистов, запасы кианита оцениваются от 313 тысяч тонн до 322 тысяч тонн. Срок предоставления участка в пользование составляет 20 лет.

Разведочные работы на месторождении Хизо-Вара были начаты в 1940 году. С 1993 по 2014 год месторождение предоставлялось в пользование трем компаниям — «Индустриальные минералы Карелии», ОАО «Гранит», и ООО «Кианит», говорится аукционной документации. Начальная цена торгов составляет 457,4 млн рублей. Прием заявок продлится до 29 ноября, а торги состоятся 17 декабря.

Как отмечает источник, кианит используется для производства различных огнеупорных изделий и фарфора. Минерал также применяется в качестве драгоценного камня, но это происходит редко из-за трудности огранки.