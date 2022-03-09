Металлические рыбки поселились на берегу озера в Карелии

Новые арт-объекты установили на берегу озера Контокки в Костомукше.

В прошлом году на берегу озера Контокки появились летние беседки с мангалами. Проект по благо устройству получил свое развитие: здесь установили арт-объекты. На покрытых мхом и больших валунах появились сказочные фигуры. Это золотая сказочная рыба, которая выплыла из озера, щука, вспорхнувшая за глотком свежего воздуха и карельская плотва с настоящими чешуйками. Об этом пишут в паблике Совета Костомукшского городского округа.

«Летом на этой территории будет действовать зона c беспроводной локальной сетью Wi-Fi», - рассказали в Совете.

Ранее сообщалось, зайцы-антивандалы из Карелии вошли в десятку самых необычных арт-объектов России.