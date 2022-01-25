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Зайцы-антивандалы из Карелии вошли в десятку самых необычных арт-объектов России

Новости. Общество
14:03, 26 Января 2022
фото: © iloverabbit.ru

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Проект «Долина Зайцев» попал в топ-10 на всероссийском конкурсе народных арт-объектов.

Всероссийский конкурс, организованный сервисом поездок и путешествий Туту.ру, завершился победой арт-объекта из Магаданской области. Мамонт из железа набрал максимальное количество голосов из всех участников финала. Немного ему проиграли копии мировых башен из Вологодской области.

Арт-объект из Карелии «Долина Зайцев» за авторством Сергея Гапановича также вошли в десятку победителей конкурса.

Все участники конкурса войдут в онлайн-энциклопедию необычных народных арт-объектов России. Каждый желающий сможет посмотреть фотогалерею 85 уникальных объектов, прочитать историю их создания и необычные факты о них, а также узнать, где эти объекты расположены и как авторам пришла идея их создания.

Ранее поддержать «Долину Зайцев» на всероссийском конкурсе предложил сам Глава Карелии Артур Парфенчиков.

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Комментарии

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кир
2022-01-26 14:48:26
Неинтересно и вычурно.
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