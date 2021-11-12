Остался один день! Глава Карелии просит поддержать арт-объект «Долина зайцев» на всероссийском конкурсе

Уникальные наскальные зайцы Сергея Гапановича - целая «Долина зайцев» участвуют во всероссийском конкурсе народных арт-объектов.

На конкурсе представлены 85 объектов из разных регионов страны. Карельский проект участвует в 5 раунде, который продлится до 15 ноября.

«Давайте его поддержим! Тем более, что у автора проекта, Сергея Гапановича, на днях был день рождения», — предложил Артур Парфенчиков.

В соцсети жители Карелии делятся ссылками на голосование, чтобы успеть поддержать проект.

«Надо успеть помочь победе проекта и человека, который стремится сделать мир добрее и веселее! Наш Дед Мазай и „Зайцы-антивандалы“ должны победить! Голосовать можно здесь», — сообщается в Сети.

Как создавалась «Долина зайцев», читайте здесь.