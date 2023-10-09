Метель помешала спасателям Пудожского района быстро найти пострадавшего в ДТП

В ночь на 11 октября на трассе в Пудожском районе произошла дорожная авария.

В среду, 11 числа, в 03.19 спасатели приняли вызов о ДТП на дороге в ста километрах от Пудожа. Пожарные некоторое время не могли найти пострадавшего, мешал сильный снегопад.



Позже огнеборцы обнаружили вылетевший в кювет автомобиль «Иж Ода». Пострадал один человек, его на скорой отвезли в Пудожскую ЦРБ.



Далее, в 06.28 брандмейстеры выезжали на 410 километр трассы А-119. В кювете оказался Kia Sportage 2002 года выпуска. Пострадал один человек, его также доставили в местную ЦРБ.







