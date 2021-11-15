Метель вновь обрушится на Петрозаводск и некоторые районы Карелии в субботу

Гидрометцентр республики опубликовал прогноз погоды на субботу, 4 декабря.
В Петрозаводске 4 декабря будет облачная погода. Ожидается снег, ночью метель. Ветер северо-восточный умеренный.
Температура воздуха будет колебаться в районе -11, -13°С в течение суток. Атмосферное давление будет расти.
Облачная погода ждет и районы Карелии. Пройдет небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах ожидается метель.
Ветер северо-восточный умеренный. Температура составит -8, -13°С, местами опустится до -18°С в течение суток.
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