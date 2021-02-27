Метеоновости: Больше всего осадков досталось Карелии

В Карелии выпало рекордное количество осадков, сообщили синоптики.

Атлантический циклон и серия атмосферных фронтов в минувшие пару дней отметились осадками разной интенсивности и продолжительности. Основной удар циклона пришелся на северо-запад Европейской России. Так, 26 февраля, сильные осадки в виде дождя и снега количеством до 17 мм прошли в Ленинградской области.

Но больше всего осадков досталось Карелии, пишет ИА "Метеоновости". В Петрозаводске сильные осадки шли в течение двух дней подряд. 25 февраля в городе выпало рекордное значение 6 мм, предыдущий 5.5 мм зафиксированы в 1988 году. 26 февраля тоже отметился рекордным количеством осадков, выпало 11 мм прежний 10.6 мм, продержался с 1937 года.

В последний рабочий день уходящей недели свою долю осадков получил город Сортавала, насыпало 8 мм, предыдущий рекорд 6.2 мм наблюдался в 1991 году.