Международная космическая станция пролетела над Петрозаводском (ВИДЕО)

Петрозаводчане могут наблюдать за космическим объектом по вечерам до конца мая.

В ночь с 19 на 20 мая МКС пролетела над Петрозаводском дважды: в 23.22 и в 0.59.

При хорошей погоде горожане смогут наблюдать за международной космической станцией и в другие дни.



Станция видна как яркая быстродвижущаяся звезда, летящая с юго-запада на юго-восток.

Фотокорреспондент "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел полет.

"До конца мая на большей части России и в странах ближнего зарубежья проходит сезон вечерней видимости Международной космической станции! Чтобы передать привет Анатолию Иванишину, Ивану Вагнеру и Крису Кэссиди, достаточно только в нужное время взглянуть на небо", – сообщили в Роскосмосе.