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Международная космическая станция пролетела над Петрозаводском (ВИДЕО)

Новости. Общество
16:40, 20 Мая 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Петрозаводчане могут наблюдать за космическим объектом по вечерам до конца мая.

В ночь с 19 на 20 мая МКС пролетела над Петрозаводском дважды: в 23.22 и в 0.59.

При хорошей погоде горожане смогут наблюдать за международной космической станцией и в другие дни.

Станция видна как яркая быстродвижущаяся звезда, летящая с юго-запада на юго-восток. 

Фотокорреспондент "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел полет.

"До конца мая на большей части России и в странах ближнего зарубежья проходит сезон вечерней видимости Международной космической станции! Чтобы передать привет Анатолию Иванишину, Ивану Вагнеру и Крису Кэссиди, достаточно только в нужное время взглянуть на небо", – сообщили в Роскосмосе.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-20 17:29:01
Хорошее фото, понравилось, молодец! А то тут всё о земном и приземлённом судачат. Аж, полегчало на душе. :)
Гость
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